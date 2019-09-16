13-летнюю москвичку четыре дня удерживали в квартире на востоке Москвы. Как стало известно РЕН ТВ, 32-летний мужчина запер незнакомую девочку в квартире на 1-й Новокузьминской улице.

с чего всё началось

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

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