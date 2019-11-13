Закон запретит опасным преступникам управлять такси, автобусами и трамваями Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и вообще заниматься автоперевозками. Соответствующий законопроект разработал Минтранс по поручению президента Владимира Путина.

с чего всё началось

Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.

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