Экономика
РБКНаследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами. 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова. Эту информацию изданию подтвердил сам Троценко.
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