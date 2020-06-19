Экономика

РБКРБКНаследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко

Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами. 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова. Эту информацию изданию подтвердил сам Троценко.
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Наследники убившего себя российского миллиардера начали распродавать его активы

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