Экономика
КоммерсантъРоман Троценко покупает активы Дмитрия Босова
Сделка была безденежной: Роман Троценко отдал долю в проекте «Печора СПГ». Это первая сделка с активами покойного Дмитрия Босова. Роман Троценко формирует арктический кластер и намерен строить в регионе порт и развивать еще один угольный проект.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Общество
В России ожидается аномальное похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь вчера в 05:51
Политика
В Кремле выразили соболезнование после смерти экс-губернатора Чувашии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выражают соболезнования по поводу смерти экс-губернатора Чувашии.
Газета.Ru 05:31
Общество
В Татарстане подтверждено 36 новых случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции.
TatCenter 04:09
Политика
Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам
Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции РФ, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Авто
Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:53
Общество
В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе
В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
Коммерсантъ 02:42
Общество
«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры
«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры на юго-западе Москвы.
РБК 05:15
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Футбол
Фанаты отметили возобновление чемпионата России огненным шоу на стрелке Васильевского острова
Фанаты петербургского «Зенита» накануне вечером, 18 июня, отправились на стрелку Васильевского острова, чтобы провести акцию под названием «Погнали!».
Петербургский дневник 05:42
Политика
Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
Расследовать «дело Белгазпромбанка» поручили КГБ Белоруссии
Дальнейшее расследование "дела Белгазпромбанка", по которому задержан претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, поручено вести КГБ республики, заявил в пятницу белорусский генпрокурор Александр Конюк.
РИА Новости 05:14
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Киберспорт
Apex Legends выйдет на Switch и появится в Steam
Королевская битва выйдет на Nintendo Switch и появится в Steam этой осенью. В игре будет присутствовать кроссплатформенный мультиплеер.
Cyber.sports.ru вчера в 20:10
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Политика
Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»
Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
RT на русском 00:21
Политика
В Кремле допустили корректировки списка приглашенных на парад Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, возможно, будут корректировки списка глав государств, которые приедут на парад Победы в Москву, об этом проинформируют.
РИА Новости 05:39
Экономика
Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле
Французский суд взыскал с бывшего члена Совета Федерации Виталия Малкина налог в размере 1,7 миллиона долларов за шале на горнолыжном курорте Куршевель стоимостью 35 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.
РИА Новости 05:34
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Здоровье
В Прикамье выявили 65 новых заболевших коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 44 человека проходят лечение в больницах, 21 - амбулаторно на дому.
Новости Перми вчера в 03:44
Политика
Россия ответила Белоруссии на слова о «кукловодах» из «Газпрома»
В Кремле ответили на обвинения Белоруссии в адрес российского газового монополиста «Газпром» во вмешательстве в местные президентские выборы.
Lenta.ru 05:44
Шоу-бизнес
Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым
Актриса Нонна Гришаева рассказала в интервью о своей непростой работе с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП 8 июня.
Невские Новости 17 июня в 17:24