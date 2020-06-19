Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, и его партнеры по группе «Аллтек» совершили первую сделку с его активами. 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.

Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко

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