Экономика
РБКНаследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, и его партнеры по группе «Аллтек» совершили первую сделку с его активами. 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
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Общество
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
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Премьер Армении не приедет на Парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на празднование 75-летия Победы в Москве.
Вести.Ru 10:41
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
Общество
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Общество
В Оренбургской области отменили режим самоизоляции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим самоизоляции в регионе, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 13:17
Политика
Против Владимира Путина потребовали возбудить уголовное дело
Политик Леонид Гозман подал в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина.
Smolnarod.ru 07:20
Происшествия
СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова
Следственный комитет завершил следственные действия по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкальском крае.
Газета.Ru 12:20
Хоккей
СКА обменял шесть хоккеистов в «Сочи» на Алтыбармакяна
Петербургский СКА в результате обмена с "Сочи" получил права на нападающего Андрея Алтыбармакяна и денежную компенсацию.
ТАСС Спорт 12:55
Армия и оружие
«Нудоль» и «Прометей» станут основой контргиперзвуковых комплексов РФ
Два новых комплекса воздушно-космической обороны С-500 Прометей и А-235 Нудоль скоро будут приняты на вооружение в России, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Политическая Экспертиза вчера в 10:59
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Наука
Трансгенные козы дали противораковое молоко
N+1 вчера в 07:49
Футбол
Цорн рассказал о судьбе Гулиева, Умярова и Селихова в «Спартаке»
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал будущее Александра Селихова, Наиля Умарова и Аяза Гулиева в московской команде.
Sport.ru 07:59
Происшествия
Дядя погибшей Елизаветы Хлюпиной рассказал подробности кровавой бойни, которую видел по видеосвязи
В день кровавой бойни Виталий показывал по видеосвязи сестре, матери Лизы, качели, которые собрал для нее в Сергиевом Посаде.
Росбалт 11:00
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия».
Псковское агентство информации 17 июня в 14:07
Армия и оружие
МИД России обвиняет США в выборе «агрессивного курса» в космосе
Американская "Оборонная космическая стратегия" подтверждает "агрессивную направленность" курса США в космической сфере, говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 12:32
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Шоу-бизнес
Ни слова о Путине. Как звезды рекламируют поправки к Конституции
Anews рассказывает о самых интересных случаях рекламы знаменитостями поправок к Конституции РФ.
Anews вчера в 10:52
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Политика
Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
RT на русском 11:01
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В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
У проекта «Северный поток — 2» сменился директор
Хенниг Коте, занимавший пост директора проекта «Северный поток – 2», покинул компанию.
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Общество
Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
В июне в 22 регионах проведут исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:56
Политика
Аналитик назвал важнейший посыл статьи Путина в американском журнале
Важнейшим посылом в статье президента России Владимира Путина, опубликованной в американском журнале The National Interest, стал призыв использовать положительный опыт взаимодействия союзников во Второй мировой войне для решения текущих мировых проблем.
News.ru 04:59
Финансы
Банки решили снизить ставки по кредитам вслед за ЦБ
Ряд российских банков заявили о планах снизить ставки по вкладам и кредитам после того, как ЦБ опустил ключевую ставку до рекордных 4,5% годовых.
Газета.Ru 11:59