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Evo-rus.com
Evo-rus.com

«Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал

Актера Джереми Стронг и актрису Зендая наградили статуэткой в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках за лучшие мужскую и женскую роли в драматическом сериале.В источнике
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Коммерсантъ

Названы лауреаты премии «Эмми»

Коммерсантъ23:43
RT на русском

Кто получил премию «Эмми» в 2020 году

RT на русском04:40
РБК

В США на виртуальной церемонии «Эмми» раздали награды лучшим сериалам

РБК01:10
Эхо Москвы

В США назвали лауреатов телевизионной премии «Эмми» этого года

Эхо Москвы07:10
ТАСС

«Хранители», «Шиттс Крик» и «Наследники» получили Emmy

ТАСС04:04
РЕН ТВ

Названы лауреаты «Эмми» за лучшую драматическую роль в сериале

РЕН ТВ23:11
РИА Новости

Названы победители премии «Эмми»

РИА Новости00:47

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду
Ведомости07:47
1,9K

Белорусская оппозиция призвала к диалогу власти и общества

Представитель белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, выступая в понедельник перед депутатами Европейского парламента в Брюсселе, призвала к диалогу общества и власти в Белоруссии при посредничестве ЕС, США и России.
РИА Новости08:55
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Британские военные ведут авиаразведку близ российских границ

Ранее представитель главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской рассказал, что в районе Чёрного моря, в частности, близ Крыма, участилось появление воздушных кораблей иностранных ВВС.
Ореанда-Новостивчера в 09:13
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
1,4K

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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ФРГ не стала комментировать данные о попытке соглашения с США по «Северному потоку—2»

По их данным, правительство ФРГ предложило США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта «Северный поток 2», выразив готовность финансировать строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Известия09:27
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Агутин на «Кинотавре» в Сочи опять изменил Варум

Недавно в распоряжении журналистов оказались данные о том, что во время поездки в Сочи, на кинофестиваль «Кинотавр», Агутин вступил в отношения с девушкой из Краснодара по имени Марина, которая сопровождала режиссера Резо Гигинеишвили на вечеринке.
Shraibikus News06:48
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