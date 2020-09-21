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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

«Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал

Сатирический сериал стал лучшим драматическим сериалом, сообщает ToDay News Ufa.В источнике
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ТАСС

«Хранители», «Шиттс Крик» и «Наследники» получили Emmy

ТАСС04:04
РЕН ТВ

Названы лауреаты «Эмми» за лучшую драматическую роль в сериале

РЕН ТВ23:11
РБК

В США на виртуальной церемонии «Эмми» раздали награды лучшим сериалам

РБК01:10
Коммерсантъ

Названы лауреаты премии «Эмми»

Коммерсантъ23:43
Эхо Москвы

Триумфаторами «Эмми» в этом году стали сериалы «Шиттс Крик» и «Хранители»

Эхо Москвы04:05
RT на русском

Кто получил премию «Эмми» в 2020 году

RT на русском04:40
РИА Новости

Названы победители премии «Эмми»

РИА Новости00:47

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду
Ведомости07:47
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Суд отказал в иске против перехода Волгограда на московское время

Центральный районный суд в Волгограде прекратил дело по коллективному иску о признании незаконным постановления депутатов о переводе местного времени на московское, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд отказал в иске против перехода Волгограда на московское время
РИА Новости04:22
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ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" обусловлена спасением с помощью него жизней пациентов, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый 21 сентября.
Известия06:42
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новости04:32
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Служба нацбезопасности Армении изучает статью об «агентах» России

Служба национальной безопасности Армении изучает статью о наличии российских "агентов" в различных госструктурах страны, сказал журналистам глава СНБ Аргишти Кярамян в пантеоне воинской славы "Ераблур" в рамках мероприятий в честь Дня независимости.
Sputnik Армения03:08