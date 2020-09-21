«Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал
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«Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал
"Лучшим актером драматического сериала" признали Джереми Стронга из "Наследников", "лучшей актрисой драматического сериала" стала Зендея за роль в "Эйфории". Приз за "лучший комедийный сериал" получил "Шиттс Крик".В источнике
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