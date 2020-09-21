Тело устроившей заплыв в Катуни туристки нашли после 17 дней поисков

Ранее сотрудники МЧС в очередной раз напомнили гостям Республики Алтай о том, что местные жители в Катуни не купаются, поскольку это горная река с истоками на леднике и холодной водой, сильным течением и каменистым дном.