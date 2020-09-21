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Интерфакс
Интерфакс

«Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал

"Лучшим актером драматического сериала" признали Джереми Стронга из "Наследников", "лучшей актрисой драматического сериала" стала Зендея за роль в "Эйфории". Приз за "лучший комедийный сериал" получил "Шиттс Крик".В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

«Хранители», «Шиттс Крик» и «Наследники» получили Emmy

ТАСС04:04
RT на русском

Кто получил премию «Эмми» в 2020 году

RT на русском04:40
Эхо Москвы

Триумфаторами «Эмми» в этом году стали сериалы «Шиттс Крик» и «Хранители»

Эхо Москвы04:05
ИА Красная Весна

В США назвали лауреатов премии «Эмми»

ИА Красная Весна02:27
URA.Ru

Назван лучший комедийный сериал Америки

URA.Ru23:30
РБК

В США на виртуальной церемонии «Эмми» раздали награды лучшим сериалам

РБК01:10
РИА Новости

Названы победители премии «Эмми»

РИА Новости00:47

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Тело устроившей заплыв в Катуни туристки нашли после 17 дней поисков

Ранее сотрудники МЧС в очередной раз напомнили гостям Республики Алтай о том, что местные жители в Катуни не купаются, поскольку это горная река с истоками на леднике и холодной водой, сильным течением и каменистым дном.
Вести.Ru04:32
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Владислав Онищенко стал главой фонда ЦСР

Занимавший пост первого заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве России Владислав Онищенко избран президентом фонда «Центр стратегических разработок», сообщила организация.
Ведомости04:21

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Главный тренер «Химок» покинет пост

Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Дмитрий Гунько покинет свой пост, на замену ему будут искать более опытного специалиста, заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
Коммерсантъ19:21

В США хотят продлить срок службы атомных авианосцев

Ранее в США рассматривалась возможность списания и более новых кораблей, в частности, восьмой авианосец типа «Нимиц», CVN-75 «Гарри Трумэн», вошедший в состав флота в 1998 году, предлагали списать на середине назначенного срока эксплуатации, вместо обычного для американских авианосцев на этом этапе капитального ремонта с перезарядкой активной зоны реактора.
Профиль18 сентября в 06:10