Футбол
Sport24.ruНаследный принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ». Уже в третий раз
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бин Салман готовит очередное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Ранее он уже дважды пытался приобрести самый титулованный клуб Англии, но оба раза семейство Глейзеров, владеющее «МЮ», не соглашалось на сделку.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:39, Вашингтон
Единоборства
Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
RT на русском вчера в 13:23
Общество
Князь Георгий Романов приехал в Крым
Князь Георгий Романов приехал в Крым с визитом, направленным на поддержку воссоединения полуострова с Россией.
РБК 07:50
Гаджеты
В России выпустят собственные накопители SSD
Российская компания Kraftway объявила о выпуске собственного твердотельного накопителя информации (SSD).
Ferra 18 октября в 12:58
Происшествия
В Энгельсе застрелили жителя Саратова
В ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе был застрелен житель Саратова.
АиФ Саратов 07:20
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Российская газета 06:25
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 17 октября в 11:08
Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца
Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
Московский Комсомолец 18 октября в 05:38
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 18 октября в 04:18
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
RT на русском 10:28
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 08:55
Политика
В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 09:31
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Происшествия
Семьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей
Семьи погибших при прорыве дамбы на золотодобывающей артели в Красноярском крае получат по миллиону рублей.
Вечерняя Москва 09:45
Футбол
«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:31
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова принял присягу и стал кадетом
Знаменитость опубликовал фото с сыном, которое подписал: «Кадет Елисей принял присягу». Фолловеры начали поздравлять Дмитрия Певцова.
OAnews 05:19
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Армия и оружие
Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские войска покидают территорию САР быстрыми темпами.
Российская газета 01:40
Происшествия
Глава Белгородского района арестован по обвинению в получении взятки
Заведено дело о взятке в особо крупном размере. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Говорит Москва 08:44
Кино
В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»
Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru 18 октября в 11:24
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Происшествия
В Чехии автобус с украинцами вылетел с трассы и перевернулся
Как сообщает портал телеканал "112 Украина", машина вылетела с трассы и перевернулась. В результате различные травмы получили 10 человек.
Московский Комсомолец 11:25
Происшествия
Популярный мотоблогер погибла в аварии под Киевом
Известная инстаграм-модель, которая увлекалась ездой на мотоцикле, погибла в ДТП под Киевом на Гостомельской трассе.
Вечерняя Москва вчера в 19:19
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Общество
Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек
В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Гаджеты
Многие покупатели Samsung Galaxy S11 переплатят за ненужную технологию
Источник утверждает, что все три модели получат поддержку 5G, тогда как сейчас таким могут похвастаться лишь специальные версии, продающиеся далеко не везде.
iXBT.com 05:45