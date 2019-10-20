Футбол
Sport24.ruНаследный принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ». Уже в третий раз
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бин Салман готовит очередное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Ранее он уже дважды пытался приобрести самый титулованный клуб Англии, но оба раза семейство Глейзеров, владеющее «МЮ», не соглашалось на сделку.
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Наследный принц Саудовской Аравии пытался купить «МЮ» за 3 миллиарда евро
Спорт-Экспрессвчера в 04:23
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