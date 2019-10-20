Футбол
Sport24.ruНаследный принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ». Уже в третий раз
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бин Салман готовит очередное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Ранее он уже дважды пытался приобрести самый титулованный клуб Англии, но оба раза семейство Глейзеров, владеющее «МЮ», не соглашалось на сделку.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Экономика
В Госдуме заявили о росте «серого» туризма из Китая
Депутаты Госдумы РФ обеспокоены ростом «серого» въездного туризма из КНР.
Известия 15:00
Общество
Кабмин поддержал законопроект о значимых интернет-ресурсах
Правительство поддержало проект закона об ограничении иностранной доли в значимых интернет-ресурсах, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция.
Парламентская газета 10:54
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41
Футбол
Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца
Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Чемпионат вчера в 14:35
Общество
В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы из-за протестов, которые переросли в беспорядки.
ТАСС вчера в 20:05
Армия и оружие
Войска США эвакуируются из Сирии
Свободная Пресса 10:20
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти.
Нева Спорт 11:28
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 18 октября в 13:50
Политика
Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой
Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.
RT на русском 17:27
Общество
Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
Московский Комсомолец 18:53
Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
Российская газета 18:41
Общество
«Горіла Хата» — 95-й квартал жёстко постебался над бывшей главой НБУ Гонтаревой
В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
Rusvesna.su 16:13
Финансы
Банк России допустил решительное снижение ключевой ставки
ЦБ РФ, обычно предпочитающий небольшие шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
BFM.ru 18 октября в 01:49
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Общество
«Фобос» обещает москвичам майскую погоду
По данным центра погоды "Фобос", на предстоящей неделе в Москве сохранится теплая погода.
Московский Комсомолец 16:06
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
Вести.Ru 18:00
Кино
В сети появился бесцензурный трейлер «Терминатора 6»
В сети появился бесцензурный трейлер научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Piter.tv 18 октября в 07:24
Игры
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru вчера в 11:12
Футбол
Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Спорт-Экспресс 14:32
Культура
Новые образы персонажей сказки «Дюймовочка» создавали юные участники фестиваля «Детство на Амуре»
ГТРК Амур 18 октября в 01:22
Политика
Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
РБК 15:07
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 06:16
Футбол
Ибрагимович не исключил возвращения в серию А зимой
Матч ТВ вчера в 08:42
Футбол
На игре «Оренбурга» с «Крыльями Советов» случилась потасовка
Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Orenday.ru 09:18
Политика
В Сербии назвали визит Медведева успешным
Глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что визит в страну премьер-министра России Дмитрия Медведева был очень успешным.
RT на русском 16:13
Единоборства
Гвоздик покинул больницу после боя с Бетербиевым
Газета.Ru 18:30
Шоу-бизнес
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 18 октября в 07:36
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости вчера в 12:08