Футбол

Sport24.ruSport24.ruНаследный принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ». Уже в третий раз

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бин Салман готовит очередное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Ранее он уже дважды пытался приобрести самый титулованный клуб Англии, но оба раза семейство Глейзеров, владеющее «МЮ», не соглашалось на сделку.
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