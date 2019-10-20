Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бин Салман готовит очередное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед». Ранее он уже дважды пытался приобрести самый титулованный клуб Англии, но оба раза семейство Глейзеров, владеющее «МЮ», не соглашалось на сделку.

Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ». Уже в третий раз

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