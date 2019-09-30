Политика

Газета.RuГазета.RuНаследный принц Саудовской Аравии назвал «актом войны» атаки на НПЗ королевства

Отмечается, что принц поддерживает данную формулировку. Ранее Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на НПЗ Саудовской Аравии.
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Наследный принц Саудовской Аравии назвал атаки на НПЗ «актом войны»

Life.ru22:56

Наследный принц Саудовской Аравии назвал «актом войны» атаки на НПЗ королевства

Газета.Ru21:24

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