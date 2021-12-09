ТАССРасходы бюджета Краснодарского края в 2022 году вырастут на 13,2 млрд рублейГлавный финансовый документ региона на трехлетний период приняли во втором, окончательном чтении на 63-й сессии Заксобрания с участием губернатора Вениамина Кондратьева.Администрация Краснодарского краяРасходы бюджета Кубани на 2022 год составят 354,3 млрд. рублей.Кубань 24Глава региона подчеркнул, что в бюджете сохранили все социальные гарантии, не сократили ни одну госпрограмму.Администрация Краснодарского краяНаибольшие объемы финансирования предусмотрены по национальным проектам социальной направленности: «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда».Администрация Краснодарского краяЧитать далееСвернутьТелеканал КраснодарТелеканал КраснодарКубань 24Администрация Краснодарского краяКраснодарские известияПриазовские степиПодробнее о событииНа Кубани на соцсферу потратят в следующем году 242 миллиарда рублейБлокнот Краснодар08:58Более 61 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию соцобъектов КубаниКП - Кубань08:30На строительство и реконструкцию социальных и инфраструктурных объектов на Кубани в 2022 году направят более 61 млрд рублейАдминистрация Краснодарского края07:03Кондратьев: в 2022 году на соцсферу Кубани направят почти 242 млрд рублейКубань 2407:28Власти Краснодарского края сообщили, что рост экономики превысил допандемийный уровеньТАСС07:33Из краевого бюджета на соцсферу выделят почти 242 млрд рублейКраснодарские известия08:2770% бюджета Краснодарского края будет направлено на соцсферу в 2022 годуПриазовские степивчера в 03:49Показать ещёОценить8Поделиться