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Расходы бюджета Краснодарского края в 2022 году вырастут на 13,2 млрд рублей

Главный финансовый документ региона на трехлетний период приняли во втором, окончательном чтении на 63-й сессии Заксобрания с участием губернатора Вениамина Кондратьева.
Администрация Краснодарского края
Расходы бюджета Кубани на 2022 год составят 354,3 млрд. рублей.
Кубань 24
Глава региона подчеркнул, что в бюджете сохранили все социальные гарантии, не сократили ни одну госпрограмму.
Администрация Краснодарского края
Наибольшие объемы финансирования предусмотрены по национальным проектам социальной направленности: «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда».
Администрация Краснодарского края

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