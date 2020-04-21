Коронавирус
РИА НовостиНассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Когда эпидемия только началась, считалось, что первые симптомы проявляются в течение двух недель после того, как человек заразился. Это было похоже на то, как работает большинство других вирусов. Но теперь выясняется, что вирус может оказаться намного заразнее, чем считалось раньше.
с чего всё началось
Другим опасным обстоятельством Талеб назвал отсутствие у медицинского сообщества понимания, какие последствия перенесенное заболевание оставляет для иммунитета человека.РБК01:00
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Экономист Нассим Талеб рассказал о неисследованных опасностях коронавируса
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