Другим опасным обстоятельством Талеб назвал отсутствие у медицинского сообщества понимания, какие последствия перенесенное заболевание оставляет для иммунитета человека.

с чего всё началось

Когда эпидемия только началась, считалось, что первые симптомы проявляются в течение двух недель после того, как человек заразился. Это было похоже на то, как работает большинство других вирусов. Но теперь выясняется, что вирус может оказаться намного заразнее, чем считалось раньше.

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