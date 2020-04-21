Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Математик, предсказавший кризис 2008 года, перечислил опасные последствия CoViD-19

Life.ru04:14

Экономист Нассим Талеб рассказал о неисследованных опасностях коронавируса

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Автор теории «черного лебедя» назвал опасные последствия коронавируса

REGNUM03:13

Выявлено опасное влияние коронавируса на мозг

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Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

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Известный экономист и философ назвал опасные последствия COVID-19 и предсказал смерть мегаполисов

БИЗНЕС Online01:20

Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

РБК01:00
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Финансы

Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти

Курс рубля продолжил падение по отношению к доллару и евро, снижение происходит на фоне обвала рынка нефти.
Коммерсантъ вчера в 16:35
1
Шоу-бизнес

Возлюбленная Козловского раскрыла редкое имя дочери

Актриса и спутница звезды российского кино Данилы Козловского Ольга Зуева рассекретила имя новорожденной дочери.
ФАН 19 апреля в 05:47
14
Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
1,3K
Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Транспорт

Московское метро перестало продавать разовые билеты

В Московском метрополитене с сегодняшнего дня перестали продавать билеты на одну поездку.
Московский Комсомолец 04:29
5
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Lenta.ru вчера в 16:42
141
Энергетика

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Общество

Еще три смерти зафиксировано в Калужской области от коронавируса

На 72 человека увеличилось количество заболевших. Их число на утро вторника, 21 апреля составляет 330 человек.
Знамя.Калуга 03:36
Общество

IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек

Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily вчера в 08:08
4
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
1
Экономика

В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств

Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,7K
Общество

В Самарской области коронавирусом заражены еще 8 человек

По данным оперштаба на вторник, 21 апреля, на территории Самарской области еще у 8 человек официально подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:53
1
Здоровье

Лечащие от коронавируса врачи вынуждены работать в памперсах

Врачи, работающие с больными коронавирусом, подвергаются жутким нагрузкам.
Новый День 04:43
40
Общество

Зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом

В столице за последние сутки подтверждено еще 3083 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:57
230
Происшествия

В Крыму коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка

Коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка в Крыму, его мать ранее заболела COVID-19, сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:38
11
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
17
Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 19 апреля в 00:19
509
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы с деньгами перед инсультом

Экономика сегодня 19 апреля в 08:40
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Происшествия

В Иркутской области опрокинулась автоцистерна с химикатами

Рано утром, 21 апреля, на 97-м километре автодороги Р-258 "Байкал" в Иркутской области на перевале опрокинулась автоцистерна, предположительно с химикатами.
Российская газета 02:34
3
Экономика

Минпромторг составил список системообразующих предприятий

Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2,6K
Футбол

Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве»

По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов".
РИА Новости вчера в 15:05
Киберспорт

Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020

Команда Virtus.pro победила в гранд-финале ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2, обыграв OG со счётом 3:2. Коллектив Алексея Solo Березина стал обладателем денежного приза в размере 60 тысяч долларов.
Metaratings 19 апреля в 15:55
10
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,4K
Происшествия

В России задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 22 млн рублей

Выявлено более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб составил более 22 млн рублей.
REGNUM 03:41
32
Общество

Власти Италии готовят план возвращения страны к обычной жизни

Итальянское правительство разрабатывает план выхода из условий всеобщей изоляции, 21 апреля сообщил в своем Фейсбуке премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
ИА Красная Весна 04:58
Энергетика

Медведев высказался за продажу нефти по принципу take or pay

«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал зампред Совбеза РФ у себя в Facebook.
ФАН вчера в 20:49
695
Политика

Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии

РИА Новости 04:19
15
Авто

Cadillac обнародовал цены на новый Escalade

Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.
Daily-Motor.Ru вчера в 09:23
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Нассим Николас Талеб
Американский эссеист, писатель, статистик и бывший трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения. Доктор философии. Основная сфера научных интересов - изучение влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю, а также механизмы торговли производными финансовыми инструментами. Автор экономических бестселлеров «Чёрный лебедь» и «Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни».
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