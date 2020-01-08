Шоу-бизнес
Экспресс газетаНастасья Самбурская назвала туристов из России быдлом
32-летняя актриса театра и кино Настасья Самбурская раскритиковала туристов-соотечественников, которые неподобающим образом вели себя на пляже на индонезийском острове Бали. Артистка назвала шумных путешественников «быдлом» за то, что те включили музыку на пляже.
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Полмиллиона за отель или почему Самбурская назвала соотечественников «быдлом»
Версия.Инфовчера в 15:06
«Полмиллиона за отель»: российские туристы испортили отдых Самбурской на Бали
Телепрограммавчера в 10:16
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Политика
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Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
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Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие
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Николай Цулыгин: «Кручинин чуть-чуть не вошел в игру»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Десятки человек погибли в давке на похоронах генерала Сулеймани
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Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Кино
Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Австралиец Баз Лурманн, который ранее снял «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж», получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
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IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
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Наука
Свинец превратили в сверхпрочный материал под экстремальным давлением
Чтобы изучить, как меняется прочность свинца под давлением, исследователи быстро сжали образец с помощью лазеров, которыми располагает Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, расположенная в Калифорнии.
Футбол
Фернандо не вернется в «Спартак»
Ранее сообщалось, что коллектив из Поднебесной намерен расторгнуть арендное соглашение с красно-белыми по футболисту, однако, по сведениям источника, юридических оснований у «Бэйцзин Гоаня» для этого нет, пекинцы обязаны выплатить «Спартаку» всю сумму по договору.
Гаджеты
Alienware представила клон Nintendo Switch под названием Concept UFO
Армия и оружие
Двигатель для бомбардировщика ПАК ДА испытают на Ил-76
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 станет летающей лабораторией для двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Армия и оружие
Трамп запретил Ирану становиться ядерной державой
Попутно Ирамп пообещал, что пока он находится у власти, Иран никогда не сможет стать ядерной державой.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
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«Буду бить лысую голову». Емельяненко пригрозил Исмаилову
«Буду бить лысую голову 3 апреля», – написал Емельяненко, выложив официальный постер с их поединка.
Происшествия
В Оттаве произошла массовая стрельба
В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
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В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка
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Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Здоровье
Названы признаки опасного вздутия живота
Если регулярно случающийся метеоризм сопровождается потерей веса, то это может сигнализировать в том числе и о раке кишечника.
Гаджеты
Названы самые мощные бюджетные смартфоны декабря 2019 года
Самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G. Он имеет 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Хоккей
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби
В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Политика
В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.