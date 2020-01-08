Шоу-бизнес

Экспресс газетаЭкспресс газетаНастасья Самбурская назвала туристов из России быдлом

32-летняя актриса театра и кино Настасья Самбурская раскритиковала туристов-соотечественников, которые неподобающим образом вели себя на пляже на индонезийском острове Бали. Артистка назвала шумных путешественников «быдлом» за то, что те включили музыку на пляже.
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Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей

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Отдыхающая на Бали Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов

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Версия.Инфовчера в 15:06

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«Полмиллиона за отель»: российские туристы испортили отдых Самбурской на Бали

Телепрограммавчера в 10:16
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Курс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
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В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
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В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка

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Настасья Самбурская
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Российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня»
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