Футбол
Газета.RuНаставник «Баварии» высказался о разгроме от «Айнтрахта»
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 10-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом", передает пресс-служба клуба.
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