Футбол

Газета.RuГазета.RuНаставник «Баварии» высказался о разгроме от «Айнтрахта»

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 10-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом", передает пресс-служба клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Наставник «Баварии» высказался о разгроме от «Айнтрахта»

Газета.Ru01:22

Ковач — после поражения 1:5 от «Айнтрахта»: «О моем будущем спрашивайте у руководства «Баварии»

Sport24.ruвчера в 12:17

Полный улет в Бундеслиге: «Лейпциг» забил 8 (восемь!), «Бавария» проиграла 1:5

Sports.ruвчера в 15:01

Ковач: «„Бавария“ хорошо вошла в игру, но удаление нарушило все наши планы»

Soccer.ruвчера в 13:00

«Баварию» уничтожили во Франкфурте. Уцелеет ли Ковач?

Спорт-Экспрессвчера в 13:30

Нико Ковач — о разгроме от «Айнтрахта»: «Бавария» не имеет права так проигрывать»

Матч ТВвчера в 18:26

Нико Ковач: В матче против «Айнтрахта» ожидаю больше страсти в единоборствах

Советский спортвчера в 01:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

RT на русском вчера в 12:31
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Футбол

Зенит — ЦСКА 1:1

Московский ЦСКА сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 12:56
Происшествия

Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
RT на русском вчера в 15:35
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Футбол

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выиграли в 11-м туре АПЛ 2:1

Чемпионат вчера в 13:11
Общество

Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга

Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
Российская газета 01 ноября в 20:27
Общество

Минтруд упростит порядок назначения пенсий

Упростить порядок назначения пенсий россиянам планируют в Минтруда.
Mockva.ru 01 ноября в 12:43
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Здоровье

В 54 регионах России сократилось число врачей

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах России в 2018 году.
Коммерсантъ 31 октября в 01:53
Политика

На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Здоровье

Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре

Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» сообщил, что ожидающаяся в ноябре тёплая погода в столичном регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления.
RT на русском 01:38
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 19:14
Экономика

Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

РБК 01:39
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Телеканал 360° вчера в 18:04
Общество

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета вчера в 17:56
Политика

Байден рассказал об укреплении российских позиций в Сирии

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил об укреплении позиций России в Сирии на фоне того, что у американского лидера Дональда Трампа отсутствует внешняя политика.
RT на русском вчера в 23:37
Футбол

«Болонья» претендует на Ибрагимовича

Спорт-Экспресс вчера в 08:45
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал вчера в 23:32
Происшествия

В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата

Кавказ Пост вчера в 21:46
Гаджеты

Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор

ToDay News Ufa вчера в 02:49
Религия

Архиепископию западноевропейских приходов объединили с РПЦ

В пятницу, 1 ноября, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был подписан указ о единстве Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.
News.ru 01 ноября в 10:14
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц

Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Футбол

Гол де Лигта помог «Ювентусу» обыграть в гостях «Торино»

Советский спорт вчера в 16:56
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Технологии

Автомобили россиян смогут сами парковаться и вызывать помощь

Автомобили россиян получат возможность парковаться и производить вызов помощи без участия водителя.
OAnews 00:39
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат ГерманииБольше новостей по теме
Главное