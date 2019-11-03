Футбол
Газета.RuНаставник «Баварии» высказался о разгроме от «Айнтрахта»
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 10-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом", передает пресс-служба клуба.
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Sports.ruвчера в 15:01
Нико Ковач: В матче против «Айнтрахта» ожидаю больше страсти в единоборствах
Советский спортвчера в 01:15
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