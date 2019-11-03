Футбол

Газета.RuГазета.RuНаставник «Баварии» высказался о разгроме от «Айнтрахта»

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 10-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом", передает пресс-служба клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Наставник «Баварии» высказался о разгроме от «Айнтрахта»

Газета.Ru01:22

Нико Ковач: В матче против «Айнтрахта» ожидаю больше страсти в единоборствах

Советский спортвчера в 01:15

Ковач: «„Бавария“ хорошо вошла в игру, но удаление нарушило все наши планы»

Soccer.ruвчера в 13:00

«Баварию» уничтожили во Франкфурте. Уцелеет ли Ковач?

Спорт-Экспрессвчера в 13:30

Нико Ковач: «Нельзя проигрывать 1:5. Матч прошел не так, как мы хотели»

Sports.ruвчера в 12:21

Ковач — после поражения 1:5 от «Айнтрахта»: «О моем будущем спрашивайте у руководства «Баварии»

Sport24.ruвчера в 12:17

Нико Ковач — о разгроме от «Айнтрахта»: «Бавария» не имеет права так проигрывать»

Матч ТВвчера в 18:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:20, Вашингтон
Происшествия

СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
RT на русском 04:43
Политика

Трамп сообщил о желании принять Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 18:45
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову и взяла золото в Гренобле

По сумме оценок в короткой и произвольной программах Косторная набрала 236 баллов - почти на 20 больше, чем у олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
ТВ Центр 04:18
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru 01 ноября в 11:37
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 01 ноября в 05:02
Футбол

Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»

Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Газета.Ru вчера в 08:08
Политика

Патриарх впервые не упомянул главу Элладской церкви в богослужении

Известия 04:15
Авто

Составлен топ-5 самых быстро ржавеющих иностранных машин

Кузов в течение первых 5-6 лет использования машины сохраняется хорошо, но позже многочисленные очаги коррозии возникают на колесных арках, днище и порогах.
RuNews24.ru 04:39
Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере

Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
Российская газета 04:55
Хоккей

«Флорида» обыграла «Детройт», Бобровский признан 2-й звездой встречи

Голкипер Бобровский отразил все 22 броска по своим воротам и был признан второй звездой встречи.
МК-Спорт 03:27
Единоборства

Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Здоровье

Россиян призвали не покупать «домашние» продукты

Роспотребнадзор призвал покупателей не приобретать продукты, произведённые и упакованные в домашних условиях.
Life.ru вчера в 02:50
Культура

Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.
РБК 04:49
Политика

Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы

Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
РБК 04:15
Хоккей

Дона Черри призывают уволиться с ТВ за неуважение к травме Сабурена

Известный североамериканский телеведущий канала Sportsnet Дон Черри стал объектом жёсткой критики.
Чемпионат 05:06
Армия и оружие

Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда 31 октября в 11:22
Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее бывшего мужа

Известная телеведущая Роза Сябитова решила рассказать своим поклонникам о том, как сложилась дальнейшая судьба «избивавшего» ее бывшего супруга, продюсера Юрия Андреева.
Дни24 01:52
Общество

Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости вчера в 07:45
Происшествия

Во Внуково произошел багажный коллапс

В московском аэропорту Внуково сломалась система приема багажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Футбол

Моуринью провёл встречу с директором «Арсенала»

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провёл деловую встречу за ужином с директором лондонского «Арсенала» Раулем Санллехи, сообщает The Sunday Times.
Чемпионат 03:24
Кино

Мединский заявил об отсутствии причин запрещать «Джокера» в России

Американский фильм «Джокер» не понравился министру культуры России Владимиру Мединскому, однако запрещать его в российских кинотеатрах он бы не стал.
Известия 31 октября в 05:58
Здоровье

Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре

RT на русском 01:38
Кино

Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке

Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
РЕН ТВ вчера в 10:26
Здоровье

Минздрав изменил нормы потребления соли

Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
Российская газета вчера в 05:54
Происшествия

В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище

Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском вчера в 12:39
Общество

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Киберспорт

Alohadance отказался тренироваться с HellRaisers. Его выставили на трансфер

Считаем такое поведение игрока крайне непрофессиональным и абсолютно неприемлемым для тега HellRaisers, в связи с чем сообщаем вам, что Alohadance с сегодняшнего дня переведен в запас и выставлен на трансфер.
Cyber.sports.ru вчера в 10:58
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Происшествия

Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день в Кировской области

Известия вчера в 12:41
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат ГерманииБольше новостей по теме
Главное