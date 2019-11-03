Футбол
Газета.RuНаставник «Баварии» высказался о разгроме от «Айнтрахта»
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 10-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом", передает пресс-служба клуба.
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Нико Ковач: В матче против «Айнтрахта» ожидаю больше страсти в единоборствах
Советский спортвчера в 01:15
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:20, Вашингтон
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СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
RT на русском 04:43
Политика
Трамп сообщил о желании принять Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 18:45
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Косторная обошла Загитову и взяла золото в Гренобле
По сумме оценок в короткой и произвольной программах Косторная набрала 236 баллов - почти на 20 больше, чем у олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
ТВ Центр 04:18
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Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru 01 ноября в 11:37
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Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 01 ноября в 05:02
Футбол
Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»
Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Газета.Ru вчера в 08:08
Авто
Составлен топ-5 самых быстро ржавеющих иностранных машин
Кузов в течение первых 5-6 лет использования машины сохраняется хорошо, но позже многочисленные очаги коррозии возникают на колесных арках, днище и порогах.
RuNews24.ru 04:39
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70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере
Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
Российская газета 04:55
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«Флорида» обыграла «Детройт», Бобровский признан 2-й звездой встречи
Голкипер Бобровский отразил все 22 броска по своим воротам и был признан второй звездой встречи.
МК-Спорт 03:27
Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Здоровье
Россиян призвали не покупать «домашние» продукты
Роспотребнадзор призвал покупателей не приобретать продукты, произведённые и упакованные в домашних условиях.
Life.ru вчера в 02:50
Культура
Путин поздравил Александра Градского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.
РБК 04:49
Политика
Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы
Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
РБК 04:15
Хоккей
Дона Черри призывают уволиться с ТВ за неуважение к травме Сабурена
Известный североамериканский телеведущий канала Sportsnet Дон Черри стал объектом жёсткой критики.
Чемпионат 05:06
Армия и оружие
Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда 31 октября в 11:22
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее бывшего мужа
Известная телеведущая Роза Сябитова решила рассказать своим поклонникам о том, как сложилась дальнейшая судьба «избивавшего» ее бывшего супруга, продюсера Юрия Андреева.
Дни24 01:52
Общество
Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости вчера в 07:45
Происшествия
Во Внуково произошел багажный коллапс
В московском аэропорту Внуково сломалась система приема багажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Футбол
Моуринью провёл встречу с директором «Арсенала»
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провёл деловую встречу за ужином с директором лондонского «Арсенала» Раулем Санллехи, сообщает The Sunday Times.
Чемпионат 03:24
Кино
Мединский заявил об отсутствии причин запрещать «Джокера» в России
Американский фильм «Джокер» не понравился министру культуры России Владимиру Мединскому, однако запрещать его в российских кинотеатрах он бы не стал.
Известия 31 октября в 05:58
Кино
Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке
Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
РЕН ТВ вчера в 10:26
Здоровье
Минздрав изменил нормы потребления соли
Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
Российская газета вчера в 05:54
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском вчера в 12:39
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Киберспорт
Alohadance отказался тренироваться с HellRaisers. Его выставили на трансфер
Считаем такое поведение игрока крайне непрофессиональным и абсолютно неприемлемым для тега HellRaisers, в связи с чем сообщаем вам, что Alohadance с сегодняшнего дня переведен в запас и выставлен на трансфер.
Cyber.sports.ru вчера в 10:58
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день в Кировской области
Известия вчера в 12:41