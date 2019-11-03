Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 10-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом", передает пресс-служба клуба.

Наставник «Баварии» высказался о разгроме от «Айнтрахта»

Происшествия СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Политика Трамп сообщил о желании принять Зеленского в Белом доме Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает Reuters.

Фигурное катание Косторная обошла Загитову и взяла золото в Гренобле По сумме оценок в короткой и произвольной программах Косторная набрала 236 баллов - почти на 20 больше, чем у олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Общество Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Футбол Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново» Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".

Авто Составлен топ-5 самых быстро ржавеющих иностранных машин Кузов в течение первых 5-6 лет использования машины сохраняется хорошо, но позже многочисленные очаги коррозии возникают на колесных арках, днище и порогах.

Шоу-бизнес 70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".

Хоккей «Флорида» обыграла «Детройт», Бобровский признан 2-й звездой встречи Голкипер Бобровский отразил все 22 броска по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

Единоборства Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Здоровье Россиян призвали не покупать «домашние» продукты Роспотребнадзор призвал покупателей не приобретать продукты, произведённые и упакованные в домашних условиях.

Культура Путин поздравил Александра Градского с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.

Политика Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.

Армия и оружие Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».

Шоу-бизнес Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее бывшего мужа Известная телеведущая Роза Сябитова решила рассказать своим поклонникам о том, как сложилась дальнейшая судьба «избивавшего» ее бывшего супруга, продюсера Юрия Андреева.

Общество Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.

Происшествия Во Внуково произошел багажный коллапс В московском аэропорту Внуково сломалась система приема багажа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Моуринью провёл встречу с директором «Арсенала» Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провёл деловую встречу за ужином с директором лондонского «Арсенала» Раулем Санллехи, сообщает The Sunday Times.

Кино Мединский заявил об отсутствии причин запрещать «Джокера» в России Американский фильм «Джокер» не понравился министру культуры России Владимиру Мединскому, однако запрещать его в российских кинотеатрах он бы не стал.

Кино Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".

Здоровье Минздрав изменил нормы потребления соли Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.

Происшествия В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.

Общество «Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома» Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.

Киберспорт Alohadance отказался тренироваться с HellRaisers. Его выставили на трансфер Считаем такое поведение игрока крайне непрофессиональным и абсолютно неприемлемым для тега HellRaisers, в связи с чем сообщаем вам, что Alohadance с сегодняшнего дня переведен в запас и выставлен на трансфер.