Футбол

Газета.RuГазета.RuНаставник «Баварии» высказался о разгроме от «Айнтрахта»

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 10-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом", передает пресс-служба клуба.
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Наставник «Баварии» высказался о разгроме от «Айнтрахта»

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Нико Ковач — о разгроме от «Айнтрахта»: «Бавария» не имеет права так проигрывать»

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Ковач: «„Бавария“ хорошо вошла в игру, но удаление нарушило все наши планы»

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Нико Ковач: В матче против «Айнтрахта» ожидаю больше страсти в единоборствах

Советский спортвчера в 01:15
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:53, Вашингтон
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
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Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
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МИД Украины вызвал посла Франции после заявления Макрона

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Задержанный в Израиле россиянин рассчитывает вернуться на родину

Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков в зале Высшего суда в Иерусалиме заявил, что рассчитывает вернуться в Россию.
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