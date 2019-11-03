Футбол
Газета.RuНаставник «Баварии» высказался о разгроме от «Айнтрахта»
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 10-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом", передает пресс-служба клуба.
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Нико Ковач: В матче против «Айнтрахта» ожидаю больше страсти в единоборствах
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По мнению экспертов, Минобороны Латвии пытается приучить население к мысли о якобы неминуемой агрессии РФ.
RT на русском 02:46
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
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Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что хотел бы принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
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Чем смазать уязвимые места автомобиля
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В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек
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Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 31 октября в 13:46
Музыка
Участник «Евровидения» не прошёл пробы в шоу «Голос»
Руслан Алехно, участник конкурса «Евровидение-2008» от Белоруссии, был забракован жюри телеконкурса «Голос», сообщает 3 ноября InterMedia.
Красная весна 02:18
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Футбол
«Лейпциг» перед «Зенитом» забил восемь голов «Майнцу»
«Лейпциг» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии разгромил «Майнц» (8:0). Хет-триком в составе хозяев отметился нападающий Тимо Вернер, также 23-летний немец отдал три голевые передачи.
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В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона
В Екатеринбурге идет митинг против строительства мусорного полигона. Свалку бытовых отходов власти решили построить на южной окраине города.
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Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
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Де Лигт: «Надеюсь, я показал, что могу быть полезен „Ювентусу“»
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