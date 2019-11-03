Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко провел с армейцами свою лучшую первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс". В матче 15-го тура армейцы на выезде сыграли вничью с петербургским "Зенитом", тем самым набрав за 15 матчей чемпионата России 27 очков.

Наставник ЦСКА Гончаренко провел лучший первый круг с командой

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