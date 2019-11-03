РПЛ
Газета.RuНаставник ЦСКА Гончаренко провел лучший первый круг с командой
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко провел с армейцами свою лучшую первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс". В матче 15-го тура армейцы на выезде сыграли вничью с петербургским "Зенитом", тем самым набрав за 15 матчей чемпионата России 27 очков.
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Две девушки погибли в массовом ДТП на юге Петербурга
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Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
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В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
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В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета вчера в 00:25
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Говорит Москва 03:53
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Украина победила в борьбе против «Северного потока-2»
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Московский Комсомолец 04:41
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На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».
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Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
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Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
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Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
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Религия
Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
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Общество
Глава РЭО назвал условие для ввода штрафов за нераздельный сбор мусора
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