Футбол

Газета.RuГазета.RuНаставник ЦСКА поведал о восстановлении Дзагоева

Наставник красно-синих выразил надежду о скором восстановлении полузащитника.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гончаренко о травме Дзагоева: это наша головная боль

RT на русском10:41

Наставник ЦСКА поведал о восстановлении Дзагоева

Газета.Ru10:39

Гончаренко: Дзагоев — это больная тема для ЦСКА

Чемпионат07:26

Виктор Гончаренко: Дзагоев может вернуться к тренировкам в общей группе через неделю

Спорт день за днем08:17

Футболист ЦСКА Дзагоев может вернуться к тренировкам в общей группе через неделю

ТАСС07:39

«Это больная тема». Гончаренко высказался о ситуации Дзагоева

ProstoProSport09:16

Гончаренко — о Дзагоеве: «Это наша больная тема. Уверен, он еще порадует нас своей хорошей игрой»

Sport24.ru07:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Происшествия

Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине

Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления.
Lenta.ru 12:04
Происшествия

Смертельно ранивший сотрудника СК петербуржец арестован

Вести.Ru 09:17
Политика

Нормандская четверка соберется в Париже

В ведомстве отметили, что в настоящее время уже сложились условия для проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате, которая поспособствует достижению прогресса на пути прочного урегулирования конфликта на Украине.
Вести.Ru 11:25
Происшествия

Борец джиу-джитсу травмировал полицейских при задержании в Москве

РИА Новости 12:00
Общество

Елизавета II отказалась делать операцию

Врачи рекомендуют королеве как можно скорее провести операцию на ноге, однако монаршая особа отказывается от лечения.
Комсомольская правда 08:03
Политика

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика

Врио главы ФСИН стал Анатолий Рудый

Временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель главы ведомства.
РБК 05:29
Политика

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В Сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 13:21
Шоу-бизнес

Галкин поделился семейным фото с Пугачевой в мини-платье

"Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: его дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Газета.Ru 05:10
Кино

Архивное видео со съемок «Гарри Поттера» тронуло пользователей сети

Lenta.ru 12:48
Наука

Будем править? В России разразился спор о праве вмешиваться в геном эмбрионов человека

Свое предложение Куцев формулирует так: запретить клиническое применение технологий редактирования генома эмбрионов и наложить мораторий на эксперименты до тех пор, пока не появится детальное законодательство в этой области.
ТАСС 30 сентября в 11:45
Политика

Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Музыка

Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

RuNews24.ru 01:23
Политика

Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах

Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу

Новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк появляются почти каждый день, но лишь малое количество из них соответствуют действительности и подтверждены фактами или словами близких 48-летней актрисы.
Woman.ru 12:01
Здоровье

Диетолог назвала самое вредное мясо для человека

Medical Note 09:46
Политика

Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК 08:34
Энергетика

Путин заявил об отсутствии оснований для резких колебаний цен на нефть

Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, вызванного атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, так как в настоящее время нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:53
Шоу-бизнес

В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Комсомольская правда 12:42
Политика

На Майдан вышли люди с протестами против «капитуляции» в Донбассе

РБК 13:50
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Происшествия

Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
BFM.ru 12:18
Общество

Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака

Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.
Вечерняя Москва 11:32
Общество

Уфимцы пожаловались Папе Римскому на отсутствие отопления

Один из жителей заявил, что во время очередной жалобы в управляющую компанию им сказали, что они могут жаловаться "хоть Папе Римскому".
Газета.Ru 13:24
Происшествия

Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

Lenta.ru 04:15
Наука

Айсберг весом 315 млрд тонн откололся в Антарктиде

В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся айсберг величиной 1,6 тыс. квадратных километров.
Газета.Ru вчера в 06:13
Культура

«ИП Пирогова» получила ТЭФИ как лучший дневной телевизионный сериал

Сегодня успех «ИП Пирогова» подтвердился в очередной раз. На церемонии вручения «ТЭФИ — 2019» проект признали лучшим дневным сериалом.
Вокруг ТВ 07:56
Экономика

Минтруд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года, что выше уровня ожидаемой инфляции 2019 года в 3,8%, сообщает пресс-служба Минтруда в понедельник, 30 сентября.
Известия 30 сентября в 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное