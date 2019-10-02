Спорт день за днем

Политика Нормандская четверка соберется в Париже В ведомстве отметили, что в настоящее время уже сложились условия для проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате, которая поспособствует достижению прогресса на пути прочного урегулирования конфликта на Украине.

Футбол «Для русских футбол — это война. Либо побеждаешь, либо погибаешь». Слуцкий снова жжет Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий побывал в гостях у знаменитого в прошлом голландского полузащитника Энди ван дер Мейде в интернет-шоу Bij Andy in de auto Программа ван дер Мейде снята в популярном сегодня формате интервью в автомобиле.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Политика Путин допустил возможность публикации своих переговоров с Трампом Ранее стало известно, что в Кремле готовы обсудить с Белым домом публикацию стенограмм телефонных переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Происшествия Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Космос Американцы испытали водно-плазменный двигатель Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.

Транспорт ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей Басманный суд арестовал до 30 ноября замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 млн рублей.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачевой в мини-платье Юлия Проскурякова, Ида Достман, Лиза Галкина, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте В центре внимания на фото, которым поделился Галкин находится 6-летняя Лиза.

Политика Путин проведет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения Президент России Владимир Путин назначил заседание Государственного совета, посвященное здравоохранению, на конец октября.

Политика Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы.

Политика Симоньян в ходе конференции RT MEDIA TALK рассказала о принципе работы BBC Главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе сессии на конференции в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов» напомнила об истории с сирийским мальчиком, который был представлен в постановочном ролике «Белых касок» в качестве жертвы «химической атаки» в городе Дума.

Авто Начались продажи бюджетного «паркетника» Renault Kwid Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.

Политика В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.

Происшествия В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.

Политика Аксенов потерял должность премьер-министра Крыма В Крыму были впервые разделены должности главы и премьер-министра республики — ранее эти посты совмещал Сергей Аксенов.

Происшествия При нападении на училище в Финляндии погибла украинка В результате нападения погиб один человек, ещё десять пострадали. Для нейтрализации нападавшего было применено огнестрельное оружие.