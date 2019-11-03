Футбол

ЧемпионатЧемпионатНаставник «Эвертона»: не верю, что Сон нанёс травму Гомешу умышленно

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что не верит в умышленность действий форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, фол которого привёл к жуткой травме полузащитника «ирисок» Андре Гомеша.
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Наставник «Эвертона»: не верю, что Сон нанёс травму Гомешу умышленно

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Тренер «Эвертона»: «Гомеш доставлен в больницу. Его здоровье важнее всего сейчас»

Sports.ru14:40

Главный тренер «Эвертона» рассказал о ситуации с Гомешем, который сломал ногу

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Тренер «Эвертона» рассказал о состоянии Гомеша, получившего тяжёлую травму в матче с «Тоттенхэмом»

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Марку Силва: «Здоровье Гомеша сейчас важнее, чем футбол»

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Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
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Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
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Президента McDonald’s уволили из-за служебного романа

Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети быстрого питания McDonald's из-за отношений с сотрудницей.
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Трамп заявил об уверенности в победе на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на президентских выборах 2020 года.
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Самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые соискателям в России, определили эксперты сервиса НеаdНиптеr.
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Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
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Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
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