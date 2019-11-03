Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что не верит в умышленность действий форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, фол которого привёл к жуткой травме полузащитника «ирисок» Андре Гомеша.

Наставник «Эвертона»: не верю, что Сон нанёс травму Гомешу умышленно

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.

Общество «Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Происшествия СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э» Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Единоборства Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.

Экономика Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.

Общество Президента McDonald’s уволили из-за служебного романа Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети быстрого питания McDonald's из-за отношений с сотрудницей.

Политика Трамп заявил об уверенности в победе на президентских выборах Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на президентских выборах 2020 года.

Общество Определены самые высокооплачиваемые вакансии в России Самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые соискателям в России, определили эксперты сервиса НеаdНиптеr.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.

Автоспорт Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.

Политика Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.