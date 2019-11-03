Футбол
ЧемпионатНаставник «Эвертона»: не верю, что Сон нанёс травму Гомешу умышленно
Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что не верит в умышленность действий форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, фол которого привёл к жуткой травме полузащитника «ирисок» Андре Гомеша.
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Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 04:11
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru 01 ноября в 10:19
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
ТК Звезда вчера в 00:12
Футбол
Леванте — Барселона 3:1
Metaratings вчера в 11:53
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Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
Allboxing.ru 00:03
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 04:07
Общество
Президента McDonald’s уволили из-за служебного романа
Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети быстрого питания McDonald's из-за отношений с сотрудницей.
Известия 18:56
Политика
Трамп заявил об уверенности в победе на президентских выборах
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на президентских выборах 2020 года.
Известия 16:26
Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Вечерняя Москва 01 ноября в 02:08
Общество
Определены самые высокооплачиваемые вакансии в России
Самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые соискателям в России, определили эксперты сервиса НеаdНиптеr.
News.ru вчера в 04:56
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес
Актера Александра Семчева доставили в реанимацию
ФедералПресс 14:44
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
Автоспорт
Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США
Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
RT на русском 16:13
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика
«Северный поток-2» окупится за три года. Киеву нужно обосновать необходимость транзита
Наоборот, ущерба никакого, а ответвление от "Северного потока-2" позволит и газом дополнительно запитаться.
Вести.Ru 12:02
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала Жукову в Одессе
Москва 24 вчера в 18:00
Кино
Netflix выпустил новый трейлер сериала «Ведьмак»
Москва 24 01 ноября в 08:08