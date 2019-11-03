Футбол
ЧемпионатНаставник «Эвертона»: не верю, что Сон нанёс травму Гомешу умышленно
Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что не верит в умышленность действий форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, фол которого привёл к жуткой травме полузащитника «ирисок» Андре Гомеша.
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Тренер «Эвертона»: «Гомеш доставлен в больницу. Его здоровье важнее всего сейчас»
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