РПЛ
Газета.RuНаставник «Краснодара» заявил о помехах со стороны УЕФА
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о получении тренерской лицензии PRO, что позволит ему официально работать с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 20:07, Вашингтон
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Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
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Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
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Дальневосточным губернаторам грозят отставки
Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.
EastRussia вчера в 19:45
Путешествия
Россияне раскупили все путевки в Турцию в октябре
На текущий месяц российские туроператоры больше не продают путевки на курорты Турции, так как в отелях попросту больше нет мест.
Время Пресс 11:14
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о характере своей дочери
Российский певец Сергей Лазарев поделился подробностями своей жизни. Артист воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочку Аню.
Вечерняя Москва 09:12
Экономика
ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами.
Известия 05:44
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Игры
В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы
7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru вчера в 14:44
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского
Газета Кемерова вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Петербургский дневник 07:10
Происшествия
В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки
Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.
Байкал-Daily 05:49
Футбол
Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной
Ровно 20 лет назад, 9 октября 1999 года, в «Лужниках» состоялся матч последнего тура отбора на Евро-2000 между сборными России и Украины.
Евро-футбол.ру 17:46
Футбол
Памятник футболисту Ибрагимовичу открыли в шведском Мальмё
Памятник футболисту Златану Ибрагимовичу открыли в его родном городе Мальмё на юге Швеции, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 12:11
Политика
Путин обсудил с Совбезом обострение ситуации на северо-востоке Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности обострение ситуации на северо-востоке Сирии.
RT на русском 12:27
Шоу-бизнес
«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены
Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru 10:16
Шоу-бизнес
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Российская газета 12:16
Армия и оружие
Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии
В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства.
Военное обозрение вчера в 08:54
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия 18:53
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina
Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Gazeta.SPb 05:48
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Столичная полиция объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца "Мосситигрупп" и бизнесмена Павла Фукса.
ТАСС вчера в 08:27
Киберспорт
Solo принял участие в шоу «Вечерний Ургант»
Inc-news.ru 18:11
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Политика
Проблемы с визами США остановили работу двух комитетов ООН
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН на несколько часов приостановили работу из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
Мойка78 вчера в 17:24
Армия и оружие
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия вчера в 04:19
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости 18:15
Армия и оружие
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений.
Pravda.Ru 11:44
Экономика
В Грузии оценили ущерб от запрета на рейсы в Россию
Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новости 18:40