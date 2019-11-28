Лига чемпионов
Sportbox.RUНаставник «Лейпцига» установил рекорд ЛЧ
«Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Бенфикой» (2:2) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Наставник немецкого клуба Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов, вышедшим в плей-офф турнира. Сейчас Нагельсманну 32 года, 4 месяца и 4 дня.
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Нагельсман — самый молодой тренер, вышедший в плей-офф Лиги чемпионов
Спорт-Экспресс28 ноября в 03:02
Нагельсманн - самый молодой тренер, вышедший в плей-офф Лиги чемпионов
Евро-футбол.ру28 ноября в 03:45
Наставник «РБ Лейпциг» стал самым молодым тренером, вышедшим в плей-офф ЛЧ
Газета.Ru27 ноября в 18:15
Нагельсман установил рекорд как самый молодой тренер, вышедший в плей-офф ЛЧ
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