Футбол
Sport24.ruКлопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил награду лучшему тренеру года на церемонии The Best FIFA Football Awards 2019. В минувшем сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.
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