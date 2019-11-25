Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предсказал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".

Наставник «Ливерпуля» предсказал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Общество Названы профессии с самой высокой конкуренцией в России Творческие профессии оказались одними из самых суровых в плане конкуренции, рассказали в понедельник, 25 ноября, эксперты из Академии труда и социальных отношений.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.

Происшествия В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.

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Происшествия Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми Судьба двух человек остается неизвестной. Накануне вечером в шахте на глубине около 200 метров произошло задымление во время буровых работ.

Происшествия Марину Кононову отправили под домашний арест Бабушкинский суд Москвы в пятницу, 22 ноября, отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехова Марину Кононову.

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