Футбол
Газета.RuНаставник «Ливерпуля» предсказал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предсказал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Клопп: «Месси — лучший игрок нынешнего поколения, но „Золотой мяч“-2019 заслужил ван Дейк»
Sport24.ruвчера в 22:50
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 00:18, Ашберн
Общество
Названы профессии с самой высокой конкуренцией в России
Творческие профессии оказались одними из самых суровых в плане конкуренции, рассказали в понедельник, 25 ноября, эксперты из Академии труда и социальных отношений.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Происшествия
Появились фото с места ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна
Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих разбился на автомобиле в Черемховском районе, Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП.
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Происшествия
В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов
Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
Политика
Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Политика
Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна
Тилль Линдеманн намекнул, что в его новом клипе снялась 37-летняя Светлана Лобода.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей
Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан.
Здоровье
Уволенный врач Каабак встретится со Скворцовой во вторник
Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врач-трансплантолог Михаил Каабак встретится с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой 26 ноября, об этом он заявил в пятницу агентству РИА Новости.
Происшествия
Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми
Судьба двух человек остается неизвестной. Накануне вечером в шахте на глубине около 200 метров произошло задымление во время буровых работ.
Армия и оружие
Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами
Российский лидер отметил, что в разных регионах планеты "не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые".
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики
Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Политика
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химической атаке в Сирии
Доклад о химической атаке в сирийском городе Дума могли подделать.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Политика
Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму
Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Происшествия
Марину Кононову отправили под домашний арест
Бабушкинский суд Москвы в пятницу, 22 ноября, отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехова Марину Кононову.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют оттепель в Москве в середине недели
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в середине недели прогнозируется оттепель — потепление до +2 °С.
Экономика
Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ
Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Армия и оружие
Подлодку «Петропавловск-Камчатский» сегодня примут в состав ВМФ
В 11:00 состоится торжественная церемония подъема флага на первой в серии подлодке проекта 636.3, созданной для Тихоокеанского флота.