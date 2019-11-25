Футбол

Газета.RuГазета.RuНаставник «Ливерпуля» предсказал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предсказал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
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Клопп: «Месси — лучший игрок нынешнего поколения, но „Золотой мяч“-2019 заслужил ван Дейк»

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Клопп назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

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Наставник «Ливерпуля» предсказал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Газета.Ruвчера в 23:31
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Происшествия

Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

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Доклад о химической атаке в сирийском городе Дума могли подделать.
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РИА Новости вчера в 22:00
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Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:43
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