Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу слухов о трансфере братьев Миранчуков в Европу.

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Семин: Не удивляет, что Миранчуками интересуются в Италии

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