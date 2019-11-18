Футбол
Газета.RuНаставник «Локомотива» просит отстранить члена комитета по этике РФС
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин призвал отстранить члена комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрея Созина из-за его слов в адрес Алексея Миранчука.
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Юрий Семин: «Комитет по этике должен осудить господина Созина из-за слов о Миранчуке»
Спорт-Экспрессвчера в 14:00
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