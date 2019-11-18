Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин призвал отстранить члена комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрея Созина из-за его слов в адрес Алексея Миранчука.

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Политика Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.

Общество В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».

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Общество Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов Ранее сообщалось, что на Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.

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Экономика Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.

Происшествия Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Происшествия В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

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Происшествия Из-за обрушения балкона в Астрахани погиб человек Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников региональной пресс-службы следственного управления, в Астрахани обвалился балкон со стоящими на нем людьми.

Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.