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Политика В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.

Политика Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма Жителей Украины призвали отказаться от использования техники Apple после того, как компания в своих продуктах стала указывать Крым как российскую территорию.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

Экономика Эксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений Внимание к зарубежным банкам В отчете говорится, что "большая тройка" русскоговорящих хакерских групп - Cobalt, MoneyTaker, Silence - во втором полугодии 2018 года - первом полугодии 2019 года переориентировалась на иностранные банки и сократила общий объем хищений в РФ на 93%.

Общество В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай Маркелов отметил, что «Сила Сибири» является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и вообще в мире — с учетом общей протяженности газопровода по территории РФ и КНР.

Происшествия Петербургских врачей наказали за фото с фаллосом пациента Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Общество Останки 14 пленных красноармейцев перезахоронили в Варшаве Как рассказал РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев, захоронение не было учтено и после эксгумации польские власти по согласованию с российской стороной решили перезахоронить останки на мемориальном кладбище в Варшаве на улице Жвирки и Вигуры.

Технологии Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.

Армия и оружие В РВСН назвали количество баллистических ракет «Ярс» на дежурстве В распоряжении РВСН имеется по меньшей мере 162 межконтинентальных баллистических ракеты "Ярс" в мобильных и шахтных пусковых установках, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Политика Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.

Космос Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.