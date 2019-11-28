Футбол

ProstoProSportProstoProSportНаставник «Лудогорца»: «ЦСКА переживает смену поколений»

ЦСКА — Лудогорец
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
35′
Клаудиу Кешерю
Константин Кучаев
Алан Дзагоев
55′
Федор Чалов
60′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
64′
66′
Клаудиу Кешерю
Федор Чалов
76′
Вадим Карпов
Яка Бийол
76′
77′
Марселиньо да Коста
Светослав Дяков
81′
Анисе Абель
81′
Вандерсон Кристалдо
Мавис Тшибота
87′
Клаудиу Кешерю
Якуб Шверчок
У ЦСКА хорошая команда, которая переживает смену поколений. Уверен, что ваши футболисты будут прогрессировать и их ждет хорошее будущее.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тренер «Лудогорца»: «ЦСКА — отличная команда. У клуба идёт смена поколений»

Sport.ruвчера в 15:30

Тренер «Лудогорца»: «Мы были близки к тому, чтобы взять три очка»

Sportbox.RUвчера в 15:29

Тренер «Лудогорца»: ЦСКА — хорошая команда, её ждёт хорошее будущее

Чемпионатвчера в 15:15

Алекси Желязков: «Армейскую молодежь ждет большое будущее»

Спорт-Экспрессвчера в 15:28

Тренер «Лудогорца»: Могли взять три очка в матче с ЦСКА

Советский спортвчера в 15:24

Тренер «Лудогорца»: «ЦСКА — хорошая команда. У них просто идет смена поколений»

Sport24.ruвчера в 15:15

Тренер «Лудогорца»: «Мы были близки к тому, чтобы взять три очка»

Матч ТВвчера в 15:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 04:35, Ашберн
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
RT на русском вчера в 18:51
Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Актуальные Новости 26 ноября в 12:36
Политика

Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма

Жителей Украины призвали отказаться от использования техники Apple после того, как компания в своих продуктах стала указывать Крым как российскую территорию.
Lenta.ru 03:32
Энергетика

«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
РИА Новости 03:24
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Авто

В Петербурге продолжают падать продажи автомобилей

78.ru 04:09
Экономика

Чечня оказалась лидером по освоению средств, выделенных на нацпроекты

Третье место среди субъектов РФ по освоению бюджетных средств, выделенных на нацпроекты, заняла Татария (72,8%), четвертое — Москва (72,2%) и пятое — Пензенская область (71,2%).
REGNUM 04:13
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 02:37
Экономика

Эксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений

Внимание к зарубежным банкам В отчете говорится, что "большая тройка" русскоговорящих хакерских групп - Cobalt, MoneyTaker, Silence - во втором полугодии 2018 года - первом полугодии 2019 года переориентировалась на иностранные банки и сократила общий объем хищений в РФ на 93%.
ТАСС вчера в 23:46
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
Общество

В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай

Маркелов отметил, что «Сила Сибири» является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и вообще в мире — с учетом общей протяженности газопровода по территории РФ и КНР.
ПолитРоссия 03:13
Общество

Россияне оценили новые плацкартные вагоны РЖД

МИР 24 вчера в 20:58
Происшествия

Петербургских врачей наказали за фото с фаллосом пациента

Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.
Московский Комсомолец 04:14
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru 27 ноября в 12:44
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
Футбол

Гончаренко: сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы

Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы.
Чемпионат вчера в 15:26
Общество

Российское вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Российская газета 02:07
Общество

Останки 14 пленных красноармейцев перезахоронили в Варшаве

Как рассказал РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев, захоронение не было учтено и после эксгумации польские власти по согласованию с российской стороной решили перезахоронить останки на мемориальном кладбище в Варшаве на улице Жвирки и Вигуры.
РИА Новости вчера в 06:56
Технологии

Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI

Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
REGNUM 02:33
Армия и оружие

В РВСН назвали количество баллистических ракет «Ярс» на дежурстве

В распоряжении РВСН имеется по меньшей мере 162 межконтинентальных баллистических ракеты "Ярс" в мобильных и шахтных пусковых установках, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Российская газета 02:30
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Lenta.ru 03:01
Общество

Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным

28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Известия вчера в 11:06
Общество

В России ввели льготы для сельских жителей

Для жителей российских сел правительство страны ввело новые льготы.
Российский Вестник вчера в 12:17
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит вчера в 01:28
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Общество

NASA решило купить два места на «Союзах» для полетов к МКС

NASA намерено приобрести места на российских кораблях «Союз» для полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте госзакупок beta.sam.gov.
РБК вчера в 20:44
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM вчера в 16:40
Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное