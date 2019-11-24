Футбол

Газета.RuГазета.RuНаставник «Оренбурга» может уйти из клуба из-за судейства

Главный тренер "Оренубрга" Владимир Федотов может покинуть свой пост из-за необъективного судейства, сообщает Sport24. Об этом проинформировал президент клуба Владимир Кияев. Он отметил, что специалиста не устраивает качество работы судей на матчах "Оренбурга".
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