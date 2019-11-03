Лига чемпионов
Газета.RuНаставник «РБ Лейпциг» высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
Главный тренер немецкого клуба "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского "Зенита", передает ТАСС. Первый матч этих команд в группе завершился победой "РБ Лейпциг" со счетом 2:1.
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