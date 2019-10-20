Футбол

Газета.RuГазета.RuНаставник «Спартака» оставил пожелание болельщикам

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско оставил пожелание болельщикам красно-белых по итогам матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Наставник «Спартака» оставил пожелание болельщикам

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