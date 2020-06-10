Коронавирус
Евро-футбол.руНаставник «Сток Сити» заразился коронавирусом
Специалист уже отправлен на самоизоляцию и будет поддерживать контакт со своими ассистентами и игроками при помощи видеосвязи. Помощник наставника Билли Маккинлай временно возьмет на себя обязанности по подготовке команды к предстоящим поединкам. Рестарт сезона Чемпионшипа состоится 20-го июня.
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Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Ведомости 05:39
Авто
Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard
Tvoe-avto.com вчера в 10:09
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Транспорт
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
Российская газета 01:41
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду, 10 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
Известия 04:28
Шоу-бизнес
Нагиев эмоционально рассказал о любимой женщине
Российский актер Дмитрий Нагиев дал откровенное интервью, в котором впервые рассказал о своей личной жизни и тайной возлюбленной.
Народные новости 05:26
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera вчера в 04:59
Политика
Песков: Зеленский не приглашен на парад Победы
Зеленский не приглашен на парад Победы, так как Украина де-факто не член СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:36
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Общество
Компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт»
S7 приобрела комплекс «Морской старт» в 2018 году. До этого он находился в США, выходя для проведения запусков в Тихий океан.
Эхо Москвы вчера в 21:05
Общество
В России за сутки зафиксировано 8595 случаев коронавирусной инфекции
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции, 6 142 умерших и 242 397 выписанных (11 709 выписаны за последние сутки).
Интерфакс вчера в 03:41
Общество
Посол КНР: первоисточник COVID-19 мог появиться не в Китае
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай, возможно, не является изначальным источником коронавируса, а лишь стал первым обнаружившим COVID-19 государством.
Газета.Ru 05:30
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Здоровье
В Иркутской области врачи обследуют пожилых людей на дому
В Иркутской области с 13 июня начнут работать медицинские бригады для обследования пожилых людей на дому, сказал 10 июня 2020 года на заседании оперативного штаба временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба областного правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 03:56
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Происшествия
По центру Екатеринбурга прокатилась молодежь в бассейне
По проспекту Ленина в Екатеринбурге проехалась компания из двух девушек и двух парней в маленьком бассейне и под громкую музыку.
Российская газета 02:58
Общество
Попова сообщила о сохранении масочного режима в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:06
Здоровье
В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса
Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
Экономика
ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей
Платежная компания QIWI предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей.
РБК 01:30
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Единоборства
Украинский боксёр Гвоздик завершил карьеру
RT на русском вчера в 17:34
Происшествия
Дело об убийстве Улофа Пальме закрыто спустя 34 года
Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.
Вести.Ru 05:39
Политика
Памфилова рассказала о числе бюллетеней для голосования по поправкам
Во всех регионах России будет изготовлено 108,5 миллиона бюллетеней для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:10
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт 08 июня в 18:59
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Политика
Послы стран ЕС согласовали продление санкций в отношении России
Представители 27 стран Европейского союза согласовали продление на год санкций против Крыма и Севастополя.
Газета.Ru 05:39