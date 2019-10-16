Хоккей
Матч ТВНаставник «Торонто» впечатлен игрой Михеева
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок остался доволен выступлением российского форварда Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:4). — Очень впечатляет, как Михеев приспособился к стилю игры в НХЛ, у него отличные инстинкты.
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«Вашингтон Кэпиталз» – «Торонто Мэйпл Лифс»: прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 19/20
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