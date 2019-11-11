Футбол

Газета.RuГазета.RuНаставник «Ювентуса» объяснил замену Роналду в матче с «Миланом»

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри объяснил замену 34-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду в матче с "Миланом". Об этом сообщает Goal в Twitter. По словам главного тренера, причиной замены стала неудовлетворительная игра пятикратного обладателя "Золотого мяча".
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