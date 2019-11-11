Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри объяснил замену 34-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду в матче с "Миланом". Об этом сообщает Goal в Twitter. По словам главного тренера, причиной замены стала неудовлетворительная игра пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Наставник «Ювентуса» объяснил замену Роналду в матче с «Миланом»

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