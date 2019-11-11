По схожим событиям развивалась для "Ювентуса" игра в Лиге чемпионов с московским "Локомотивом": Роналду был заменен, после чего туринцы забили победный мяч. Еще после матча в России в прессе активно муссировалась информация о том, что Роналду из-за замены повздорил с Сарри.

Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

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