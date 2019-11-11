Футбол

Газета.RuГазета.RuНаставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом»

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что Роналду пожертвовал собой в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Милана" (1:0), сообщает Football Italia.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Goal: «Ювентус» не накажет Роналду за ранний уезд со стадиона, несмотря на правила

Бомбардир.ру12:45

Конфликт Криштиану Роналду с Маурицио Сарри

Чемпионат11:40

Сарри заменил Роналду во втором матче подряд, португалец сразу ушёл в раздевалку

Sport.ruвчера в 16:59

«Ювентус» не будет наказывать Роналду за поведение после замены в матче с «Миланом»

Sports.ru11:46

«Ювентус» не будет применять санкции к Роналду

Sport24.ru10:18

Роналду впервые прокомментировал победу над «Миланом». Его заменили в этом матче

Спорт-Экспресс06:35

«Ювентус» не накажет Роналду за его поведение в матче с «Миланом»

Матч ТВ11:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:53, Ашберн
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Политика

МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье

Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Армия и оружие

В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК

Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:49
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Политика

МИД России прокомментировал переворот в Боливии

Российское внешнеполитическое ведомство призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем, чтобы сохранить мир и спокойствие.
Известия 04:29
Происшествия

На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

Вести.Ru 10:52
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости 11:00
Кино

«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa 09 ноября в 14:57
Наука

Под Красноярском нашли останки мезозойских белок

На территории Красноярского края, рядом с городом Шарыпово в Березовском карьере обнаружены останки трех новых видов мелких млекопитающих, обитавших в этом регионе в период мезозойской эры.
В городе R вчера в 08:30
Космос

«Вояджер 2» покинул Солнечную систему

XXII век 08 ноября в 07:39
Происшествия

Соколов обвинил убитую аспирантку в нападении на него с ножом

Историк Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщил со слезами на глазах, что девушка первая набросилась на него с ножом.
Утро.ru 09:26
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

ТАСС 09:06
Общество

Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд

Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 13:20
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова в нижнем белье сравнила жизнь с кардиограммой

Анфиса Чехова поделилась с поклонниками в Instagram фотографиями в нижнем белье.
Дни24 09 ноября в 04:53
Происшествия

В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми

На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
Российская газета 02:21
Футбол

Игрок «Айнтрахта» сбил с ног тренера «Фрайбурга», футболисты подрались

Футбольный матч чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» завершился массовой дракой (1:0). Потасовка произошла из-за того, что капитан гостей Давид Абрахам сбил с ног главного тренера хозяев поля.
МК-Спорт 06:02
Авто

Седан Volvo S60 получил в России «бюджетную» версию

Российские дилеры Volvo начали прием заказов на седан Volvo S60 в более доступной комплектации Momentum.
Автоновости дня 05:05
Хоккей

Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала

Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат 15:12
Музыка

Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»

Sputnik Таджикистан 04:43
Гаджеты

AliExpress начал грандиозную распродажу

Эксперты назвали лучшие предложения на товары, которые стоит посмотреть на распродаже AliExpress.
ToDay News Ufa 02:40
Спорт

Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.
Чемпионат 13:04
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Авто

Объявлены цены новой Lada Vesta с вариатором

Комплектация Lada Vesta с вариатором Classic оценена в 736 900 и 773 900 рублей для седана и универсала соответственно, пишет портал «ТвоёАвто».
Газета DAILY 12:53
Политика

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»

Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России – заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Газета.Ru 14:11
Армия и оружие

Трамп рассказал о бегущих в страхе врагах США

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе выступления перед американскими военными заявил президент США Дональд Трамп.
REGNUM 11:53
Общество

Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети

Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети. Видеозапись была опубликована в аккаунте @Unexplained в Twitter.
Lenta.ru вчера в 16:58
Кино

People’s Choice Awards признала Роберта Дауни-младшего актером года

Американский актер Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», получил премию People’s Choice Awards в категории «Актер года».
Культуромания 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное