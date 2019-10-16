Футбол
Газета.RuНаставник молодежной сборной Польши может возглавить «Динамо»
Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич может возглавить московское "Динамо", сообщает польский портал Meczyki. Михневич возглавляет польскую команду с 2017 года. Также специалист тренировал несколько польских клубов.
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РБК 11:19
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Страны ЕС в ООН призвали Турцию прекратить операцию в Сирии
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Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»
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Карен выиграл второй матч, на счету Кольшбайера осалось три победы. Карен Хачанов продолжает борьбу за "Кубок Кремля".
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NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
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Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
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Суд приговорил экс-директра РФБ Домани к шести годам колонии
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Коммерсантъ 12:33
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Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
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ФРГ и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации «Минска»
Германия и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина).
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Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
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Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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В сети появился трейлер «Лёд 2» с Александром Петровым
Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.
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В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб
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Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
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