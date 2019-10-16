Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич может возглавить московское "Динамо", сообщает польский портал Meczyki. Михневич возглавляет польскую команду с 2017 года. Также специалист тренировал несколько польских клубов.

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