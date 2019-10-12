Наставник сборной Кипра Ран Бен Шимон рассказал о своих мыслях перед предстоящей встречей отборочного цикла чемпионата Европы - 2020 против России, передает ТАСС. Он отметил, что российская команда очень сильная и быстрая и предпочитает играть в в современный и оборонительный футбол.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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