Футбол
Газета.RuНаставник сборной Кипра высказался о команде России
Наставник сборной Кипра Ран Бен Шимон рассказал о своих мыслях перед предстоящей встречей отборочного цикла чемпионата Европы - 2020 против России, передает ТАСС. Он отметил, что российская команда очень сильная и быстрая и предпочитает играть в в современный и оборонительный футбол.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова стала участницей «Холостяка»
Хоккей
«Эдмонтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Происшествия
В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой
Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Фигурное катание
Японец Уно победил на турнире по фигурному катанию в Финляндии
Японец Сёма Уно стал победителем турнира по фигурному катанию "Финляндия Трофи", который проходит в Эспоо.
Здоровье
На федеральном канале говорили о мышиной лихорадке в Саратове
Максим Мигачев переболел мышиной лихорадкой в мае, когда в городе была зафиксирована первая вспышка заболевания.
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
Кино
Роль феи-крестной в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Роль феи-крестной в экранизации «Золушки» может сыграть американский темнокожий актер Билли Портер.
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Армия и оружие
Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии
Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии.
Общество
Навальный заявил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Общество
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Политика
Глава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии".
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Армия и оружие
Турция отправила в бой устаревшие танки
Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Президент Эквадора пересмотрит декрет, вызвавший массовые протесты
Мэр города Кито Хорхе Йунда заявил по итогам переговоров Ассоциации муниципалитетов Эквадора с президентом страны, что глава государства Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо.
Политика
Китай создал боевую летающую тарелку
Китай на открывшейся в четверг выставке China Helicopter Exposition 2019 показал боевой аппарат, имеющий округлую форму.
Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Bloomberg пишет, что это может затруднить выход криптовалюты Libra на внутренний рынок.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака
Роспотребнадзор рассказал, что около 30 процентов случаев заболевания раком связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью, и дал рекомендации, как снизить такие риски.
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Наука
Продолжительное рукопожатие может вызвать ощущение тревоги
Комментарии