Футбол

Газета.RuГазета.RuНаставник сборной Кипра высказался о команде России

Кипр — Россия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Наставник сборной Кипра Ран Бен Шимон рассказал о своих мыслях перед предстоящей встречей отборочного цикла чемпионата Европы - 2020 против России, передает ТАСС. Он отметил, что российская команда очень сильная и быстрая и предпочитает играть в в современный и оборонительный футбол.
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