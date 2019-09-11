Футбол
ЧемпионатНаставник сборной Косово назвал Англию лучшей командой в мире
|1′
Валон Бериша
Рахим Стерлинг
|8′
Харри Кейн
|19′
Мергим Войвода
|38′
Джейдон Санчо
|44′
Джейдон Санчо
|45′+1′
|46′
Флорент Муслия
Леарт Пакярада
|49′
Валон Бериша
|55′
Ведат Мурики
|59′
Идрис Воца
Анель Рашкай
|64′
Бесар Халими
|65′
Леарт Пакярада
|70′
Фидан Алити
|83′
Валон Бериша
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
|84′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
|85′
|85′
Валон Бериша
Флорен Хасани
|86′
Анель Рашкай
Англия
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
2
Александер-Арнолд
5
Кин
6
Магуайр
3
Чилуэлл
7
Стерлинг
4
Райс
18
Маунт
8
Хендерсон
21
Рэшфорд
9
Кейн
12
Мурич
15
Войвода
13
Ррахмани
3
Алити
2
Хадерджонай
19
Пакярада
6
Рашкай
9
Целина
8
Халими
7
Хасани
18
Мурики
Косово
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Англии.
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