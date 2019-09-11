Футбол

ЧемпионатЧемпионатНаставник сборной Косово назвал Англию лучшей командой в мире

Англия — Косово
5 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
1′
Валон Бериша
Рахим Стерлинг
8′
Харри Кейн
19′
Мергим Войвода
38′
Джейдон Санчо
44′
Джейдон Санчо
45′+1′
46′
Флорент Муслия
Леарт Пакярада
49′
Валон Бериша
55′
Ведат Мурики
59′
Идрис Воца
Анель Рашкай
64′
Бесар Халими
65′
Леарт Пакярада
70′
Фидан Алити
83′
Валон Бериша
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
84′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
85′
85′
Валон Бериша
Флорен Хасани
86′
Анель Рашкай
Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Англии.
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