Футбол
ЧемпионатНаставник сборной Шотландии: Дзюба высказался отлично о журналистах
Россия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Гилерме
Фернандес
Семенов
Джикия
Жирков
Ионов
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Дзюба
Маршалл
О’Доннелл
Палмер
Малгрю
Робертсон
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Макгрегор
Маклин
Макгинн
Фрейзер
Shankland
Шотландия
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Артём высказался отлично, и он рассказал также о российских болельщиках. У вас была такая же ситуация, но вам удалось её переломить, и теперь вся страна болеет за вас. Надеемся, что и нам удастся сделать то же самое и вернуть доверие болельщиков.
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