Религия

Пятый каналПятый каналНастоятель Богоявленского собора Москвы умер от коронавируса

Протоиерей Александр Агейкин скончался на 49-м году жизни. Скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва), протоиерей Александр Агейкин.
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Настоятель храма в центре Москвы скончался от осложнений из-за коронавируса

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Источник сообщил о смерти от COVID-19 настоятеля Елоховского собора Москвы

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В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин

РБК09:59

Настоятель Елоховского собора скончался в Москве от коронавируса

Pravda.Ru09:29

В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью протоиерея Агейкина

Известия12:52
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