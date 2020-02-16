Происшествия
RT на русскомИсточник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве
Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Двое пострадавших были госпитализированы. Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо. Ранее РЕН ТВ стала известна личность злоумышленника, совершившего нападение в храме.РЕН ТВ02:30
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Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Авто
Компания Cadillac рассказала о новом Cadillac Escalade для России
Внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения появится в России в 2020 или 2021 году. Точная дата начала продаж будет определена позднее.
Происшествия
Кошка загрызла змею у станции метро «Владимирская»
В воскресенье утром, 16 февраля, стало известно, что накануне в центре Северной столицы заметили змею.
Футбол
Сёмин назвал самого «чудного» легионера в своей карьере
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, какого легионера он считает самым чудным за всю свою карьеру.
Футбол
«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства в АПЛ
Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.
Политика
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Футбол
Агент Кокорина: никаких переговоров с «Зенитом» о контракте не ведется
Кирилл Логинов, агент и отчим форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина, сообщил, что его клиент не ведет переговоров о продлении соглашения с сине-бело-голубыми, передает Sport24.
Гаджеты
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM
Компания HMD Global готовит к выпуску новый мобильный телефон Nokia начального уровня: информация об аппарате появилась в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Общество
Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним
Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
Политика
Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Происшествия
Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале
Здоровье
Продукты, которые вы не должны есть после 30 лет
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Food Eat Safe, диетологи назвали продукты, которые отрицательно влияют на организм после 30 лет.
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Игры
NVIDIA убрала игры Activision Blizzard из GeForce Now из-за недоразумения
Причиной удаления игр Activision Blizzard из сервиса GeForce Now стало недоразумение, которое возникло между разработчиками и NVIDIA.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Политика
Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт
В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
Происшествия
Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх
Одна из пострадавших в результате замыкания проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске умерла в ночь на 16 февраля, таким образом, число погибших возросло до трёх.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Биатлон
Александр Логинов выиграл чемпионат мира по биатлону
Общество
Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
Происшествия
Посетителей кафе на Кипре обстреляли из автомата Калашникова
Посетителей кафе в городе Айа-Напа на Кипре обстреляли из автомата Калашникова, ранены четыре человека.
Политика
Порошенко на переговорах в минском формате говорил на английском языке
Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телефонных переговоров в рамках минского формата использовал английский язык.
Политика
Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах
Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.