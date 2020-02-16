Происшествия
Газета.RuВ Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ. Уточняется, что злоумышленник ранил двоих человек.
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с чего всё началось
Двое пострадавших были госпитализированы. Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо. Ранее РЕН ТВ стала известна личность злоумышленника, совершившего нападение в храме.РЕН ТВ02:30
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