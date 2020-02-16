Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНастоятель храма в Москве рассказал о нападении

Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
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с чего всё началось

Протоиерей рассказал о поножовщине в московском храме

Двое пострадавших были госпитализированы. Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо. Ранее РЕН ТВ стала известна личность злоумышленника, совершившего нападение в храме.
РЕН ТВ02:30

Подробнее о событии

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

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Мужчина ворвался в храм в центре Москвы и ранил двух прихожан

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Пострадавшие при нападении на храм в Москве были помощниками настоятеля

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Настоятель храма в Москве рассказал о нападении

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Злоумышленник ранил двух человек во время службы в храме в Москве

РЕН ТВ01:50

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