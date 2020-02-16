Происшествия
РИА НовостиНастоятель храма в Москве рассказал о нападении
Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
Читать в источнике
Оценить804
с чего всё началось
Двое пострадавших были госпитализированы. Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо. Ранее РЕН ТВ стала известна личность злоумышленника, совершившего нападение в храме.РЕН ТВ02:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Наука
В Китае выяснили, как долго коронавирус живет на одежде и других вещах
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу
Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
Общество
Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров
Биатлон
Биатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Наука
Ученые рассказали о влиянии алкоголя и сигарет на мозг
Выяснилось, что ежедневное выкуривание пачки сигарет в течение года способствует старению мозга на 0,03 года, то есть примерно на 11 дней.
Футбол
«Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков
«Манчестер Сити» хотел собрать футболистов, чтобы Сориано проинформировал их о ближайших планах команды после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансовых правил организации.
Происшествия
Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие
Шоу-бизнес
Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса
Российская бывшая теннисистка и модель Анна Курникова показала в Instagram фото своего третьего ребенка от испанского певца и актера Энрике Иглесиаса.
Спорт
Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом
Единоборства
Блахович нокаутировал Андерсона
Польский боец полутяжёлого веса Ян Блахович (26-8) нокаутировал американца Кори Андерсона (13-5) в первом раунде ударом рукой на турнире UFC в штате Нью-Мексико.
Футбол
Четыре игрока «Челси» могут покинуть клуб летом
«Челси» намерен продать минимум четырёх игроков предстоящим летом, сообщает Mirror.
Единоборства
Садулаев стал четырёхкратным чемпионом Европы по борьбе
Россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золото в весовой категории до 97 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме.
Политика
Путин поставил вопрос перед Зеленским о выполнении Минских соглашений
Путин прямо поинтересовался у Зеленского намерен ли Киев исполнять Минские соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
«Ливерпуль» победил в 17-м матче подряд
Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Армия и оружие
75 назад советские войска освободили Будапешт
Происшествия
Сбившего пешехода худрука театра «Лицедеи» отпустили из полиции
Ранее 78.ru писал о том, что 14 февраля в 19:39 у дома № 82 по Малоохтинскому проспекту в Петербурге 61-летний худрук театра «Лицедеи» Виктор Соловьёв, известный широкому зрителю как актёр популярного телесериала «Убойная сила», управляя в состоянии алкогольного опьянения своим авто марки BMW X6, наехал на 41-летнего мужчину.
Армия и оружие
США отправили колонну военной техники в Сирию
США отправили колонну военной техники из Ирака на территорию Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Здоровье
Власти Китая сообщили о прогрессе в борьбе с коронавирусом
Фэн отметил, что доля тяжелобольных коронавирусом за несколько недель во всем Китае сократилась с 16% до 7,2% от общего числа зараженных.
Армия и оружие
Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
Футбол
«Ливерпуль» намерен до апреля купить Вернера за 58 миллионов
Планируется, что англичане заплатят за футболиста 58 миллионов евро. После апреля 23-летний Вернер будет стоить дороже.
Политика
Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.